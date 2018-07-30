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«Хозяина собаки до сих пор ищут»: немецкая овчарка покусала 6-летнего жителя Серова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2018 07 20 12 34 27

«Хозяина собаки до сих пор ищут»: немецкая овчарка покусала 6-летнего жителя Серова

Сегодня, 07:30Происшествия
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