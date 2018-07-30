«Хозяина собаки до сих пор ищут»: немецкая овчарка покусала 6-летнего жителя Серова

Инцидент произошёл ещё 17 июля на детской площадке у школы №27, куда пострадавший ребёнок ходит с лагерем. Мальчик рассказал, что видел, как собака ходит одна. Когда он в какой-то момент повернулся к ней спиной, пёс набросился на ребёнка. Оттащить животное помог 14-летний подросток.

Мальчик получил травмы лёгкой степени тяжести: укусы на голове, бедре, а также ссадины и царапины. По псу видно, что он ухоженный и упитанный. Родители намерены привлечь к ответственности хозяина собаки, однако его не могут найти. В полиции серовчанам сообщили, что к уголовной ответственности за травмы легкой степени тяжести не привлекают.