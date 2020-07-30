В Новоасбесте полиция и волонтеры 4 дня ищут 73-летнюю женщину с проблемами с памятью
Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В поселке Новоасбест, расположенном недалеко от Нижнего Тагила, уже четыре дня поисковые отряды ищут 73-летнюю женщину с проблемами с памятью, сообщили TagilCity.ru в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам инфорга отряда Екатерины, сегодня их поисковой отряд присоединяется к остальным волонтерам и полиции для помощи.
На текущий момент мы только собираем на выезд людей. То есть, там работали отряды до нас, вот сегодня присоединяемся вечером мы. На месте работает несколько отрядов, плюс полиция. Уже четвертый день, уже все очень серьезно. Конечно, хочется достать бабушку живой, а время уже критическое, рассказали TagilCity.ru в отряде «ЛизаАлерт».
Напомним, ранее стало известно о пропаже 73-летней Татьяны Мель. Женщина имеет нарушение памяти. 26 июля женщина гуляла вместе с дочерью в лесу, но отошла вглубь, пока дочь отвлеклась и пропала.
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Татьяна Мель
Фото: поисковый отряд «Скорпион»
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