В Новоасбесте полиция и волонтеры 4 дня ищут 73-летнюю женщину с проблемами с памятью

На текущий момент мы только собираем на выезд людей. То есть, там работали отряды до нас, вот сегодня присоединяемся вечером мы. На месте работает несколько отрядов, плюс полиция. Уже четвертый день, уже все очень серьезно. Конечно, хочется достать бабушку живой, а время уже критическое, рассказали TagilCity.ru в отряде «ЛизаАлерт».