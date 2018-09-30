12-летний ребёнок пропал в Екатеринбурге

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В столице Свердловской области пропал Обухов Алексей, 2006 года рождения. К поиску мальчика привлечены добровольцы, родственники и их знакомые.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге разыскивается 12-летний Алексей Обухов. Рост мальчика составляет 130-135 см, телосложение среднее, волосы русые и коротко пострижены, светлые глаза. Был одет в бейсболку синего цвета с зелёным козырьком, голубую ветровку на молнии с капюшоном и белыми лампасами на рукавах. С собой был чёрный рюкзак и серая сумка для сменной обуви.
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Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
Поисковый отряд «Прорыв» сообщает о том, что на данный момент устанавливается примерный район города, в котором мальчика видели в последний раз. Информацию о местонахождении Обухова Алексея просьба сообщать по номерам: +7-982-62-75-449 и +7-900-04-55-882.
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