12-летний ребёнок пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивается 12-летний Алексей Обухов. Рост мальчика составляет 130-135 см, телосложение среднее, волосы русые и коротко пострижены, светлые глаза. Был одет в бейсболку синего цвета с зелёным козырьком, голубую ветровку на молнии с капюшоном и белыми лампасами на рукавах. С собой был чёрный рюкзак и серая сумка для сменной обуви.