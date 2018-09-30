Водитель сбил пешехода на выходе из трамвая в Нижнем Тагиле

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ДТП произошло на улице Победы в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля ВАЗ не остановился, увидев выходящих из трамвая людей. В результате пострадал один пешеход, а машина въехала в дорожное ограждение.
Сюжеты: Нижний Тагил
29 сентября на улице Победы автомобиль «ВАЗ-2114» не остановился в момент, когда пассажиры трамвая вышли из вагона и переходили проезжую часть. В результате машина сбила пешехода, а после въехала в дорожное ограждение.
Как сообщают «Все новости», после оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой. Водителя ожидает штраф за нарушение правил дорожного движения.
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