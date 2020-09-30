Момент обрушения пешеходного моста на трассе на въезде в Екатеринбург попал на видео

Запись с видеокамеры подтвердила официальную версию о том, что мост обрушился из-за столкновения с поднятым кузовом фуры. На записи видно, что КамАЗ сначала двигался по дублеру тракта, а после вывернул на главную дорогу и начал разгоняться. На протяжении всего передвижения кузов был поднят.
Напомним, инцидент произошел 29 сентября на Челябинском тракте, пешеходный мост рухнул на КамАЗ и придавил кабину с водителем. 27-летний мужчина скончался на месте, у него остались жена и маленький сын. К ремонту моста готовится «Уралуправтодор».