Момент обрушения пешеходного моста на трассе на въезде в Екатеринбург попал на видео

Момент обрушения пешеходного моста на трассе на въезде в Екатеринбург попал на видео

Сегодня, 20:35ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Камерой видеонаблюдения было запечатлено обрушение моста на трассе на въезде в Екатеринбург, сообщает Е1.

Запись с видеокамеры подтвердила официальную версию о том, что мост обрушился из-за столкновения с поднятым кузовом фуры. На записи видно, что КамАЗ сначала двигался по дублеру тракта, а после вывернул на главную дорогу и начал разгоняться. На протяжении всего передвижения кузов был поднят.

Video:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Напомним, инцидент произошел 29 сентября на Челябинском тракте, пешеходный мост рухнул на КамАЗ и придавил кабину с водителем. 27-летний мужчина скончался на месте, у него остались жена и маленький сын. К ремонту моста готовится «Уралуправтодор».

Stories:
Екатеринбург
Related news:
Свердловская областьпроисшествиемостКАМАЗ
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы