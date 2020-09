Момент обрушения пешеходного моста на трассе на въезде в Екатеринбург попал на видео

Камерой видеонаблюдения было запечатлено обрушение моста на трассе на въезде в Екатеринбург, сообщает Е1.

Запись с видеокамеры подтвердила официальную версию о том, что мост обрушился из-за столкновения с поднятым кузовом фуры. На записи видно, что КамАЗ сначала двигался по дублеру тракта, а после вывернул на главную дорогу и начал разгоняться. На протяжении всего передвижения кузов был поднят. Video: YouTube-канал "Происшествия оперативно" Напомним, инцидент произошел 29 сентября на Челябинском тракте, пешеходный мост рухнул на КамАЗ и придавил кабину с водителем. 27-летний мужчина скончался на месте, у него остались жена и маленький сын. К ремонту моста готовится «Уралуправтодор». На уральской трассе пешеходный мост упал на КамАЗ

