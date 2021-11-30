Ограбление офиса в Екатеринбурге прокомментировали в «Промсвязьбанке»

Ограбление офиса в Екатеринбурге прокомментировали в «Промсвязьбанке»
Ограбление офиса в Екатеринбурге прокомментировали в «Промсвязьбанке»
Сегодня, 16:49ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Ограбление офиса «Промсвязьбанка» на проспекте Космонавтов, 48 в Екатеринбурге прокомментировали в пресс-службе финансовой организации. Преступление было совершено в ночь на 30 ноября.

Из-за ограбления отделение банка на проспекте Космонавтов, 48 сегодня закрыто. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Идут следственные мероприятия. Ни клиенты, ни их средства не пострадали. Оценивается объем ущерба, проводится ревизия, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Промсвязьбанка».

Напомним, предварительно установлено, что из банка было похищено несколько миллионов рублей. Сотрудники не смогли утром попасть в здание и вызвали мастера, внутри помещения был беспорядок. Злоумышленники тщательно готовили преступление и испортили специальное оборудование.

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