Сотрудники ГИБДД выяснили причину смертельного ДТП на ЕКАД

Вечером среды на 14 километре кольцевой автомобильной дороге Екатеринбурга произошла дорожная авария. Примерное в 18.50 там лоб в лоб столкнулись Skoda Kodiaq и Volkswagen Polo.
Сотрудники свердловской ГИБДД выяснили, что первая иномарка двигалась со стороны Березовского в направлении Тюменского тракта. Водитель выехал на встречную полосу, которая в тот момент была несвободной. Сидевший за рулем Volkswagen Polo 44-летний мужчина, а также пассажир, 43-летняя пассажирка, погибли от полученных травм.
Нарушитель правил дорожного движения госпитализирован. Врачи предполагают, что он получил компрессионный перелом позвоночника. Состояние пациента оценивается как тяжелое.
Личности погибших идентифицированы. Это жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Разбитую технику с дороги убрали, она свободна для движения транспорта. Расследование по факту гибели людей в ДТП продолжается.