В Екатеринбурге создавших пробку на Ленина автолюбителей массово оштрафовали

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД массово оштрафовали участников автоколонны, создавшей пробку на проспекте Ленина.

К ответственности привлекли 30 водителей, из-за которых образовался затор на центральной улице столицы Урала, пишет E1. Photo: Скриншот с видео E1.ru В ГИБДД рассказали изданию, что за нарушение ПДД были заведены административные материалы. Правоохранители отметили, что нарушение правил может повлечь угрозу жизни и здоровью другим участникам движения. Напомним, пробка в Екатеринбурге образовалась из-за автолюбителей, которые собрались на традиционную «сходку» в Екатеринбурге. Участники остановились, чтобы дождаться отставших, и перегородили полосу, создав пробку. В Екатеринбурге автолюбители собрались на встречу и устроили пробку в центре города

