Свердловская прокуратура завела дело на сотрудников банка, терроризировавших по телефону больницу и суды

Напомним, в феврале и марте сотрудники банка Home Credit проявили «смекалку» в поиске своих должников: они установили на рабочие телефоны заемщиков автоинформирование. Каждые 30 секунд раздавались звонки с требованием вернуть деньги банку. Такая «прямая линия» с коллекторами парализовала работу детской больницы, справочной службы скорой помощи и одного из судов области.