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Свердловская прокуратура завела дело на сотрудников банка, терроризировавших по телефону больницу и суды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская прокуратура завела дело на сотрудников банка, терроризировавших по телефону больницу и суды

31 марта 2016, 14:50ПроисшествияТимофей Данилов
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