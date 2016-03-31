Свердловская прокуратура завела дело на сотрудников банка, терроризировавших по телефону больницу и суды
31 марта 2016, 14:50ПроисшествияТимофей Данилов
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Несколько недель назад работа в свердловских судах и детской больнице была сорвана из-за самоуправства коллекторов.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, в феврале и марте сотрудники банка Home Credit проявили «смекалку» в поиске своих должников: они установили на рабочие телефоны заемщиков автоинформирование. Каждые 30 секунд раздавались звонки с требованием вернуть деньги банку. Такая «прямая линия» с коллекторами парализовала работу детской больницы, справочной службы скорой помощи и одного из судов области.
Все материалы прокуратура Екатеринбурга направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Эту информацию сообщают в надзорном ведомстве.
По статье «Самоуправство» возбуждено уголовное дело.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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