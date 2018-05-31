Воспитатель детского сада «Аленка» в Екатеринбурге забыла на прогулке двоих детей
31 мая, 16:20Происшествия
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25 мая воспитатель ясельной группы частного детского сада «Аленка» в Екатеринбурге забыла двоих своих воспитанников на улице после прогулки.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, дети гуляли во дворе многоквартирного дома. По словам воспитательницы, она отвлеклась на других детей и не заметила, что двое малышей, которым 1,9 и 1,5 года, остались на улице.
Оставленных без присмотра детей обнаружили прохожие и через некоторое время передали воспитателю, которая выбежала на их поиски.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по данному инциденту. Будут опрошены все сотрудники детсада и установлены подробности происшествия.
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