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Воспитатель детского сада «Аленка» в Екатеринбурге забыла на прогулке двоих детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воспитатель детского сада «Аленка» в Екатеринбурге забыла на прогулке двоих детей

31 мая, 16:20Происшествия
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