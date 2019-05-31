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#домахорошо
В Нижнем Тагиле прошла серия угроз о минировании. Полиция оцепила несколько ТЦ, музей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле прошла серия угроз о минировании. Полиция оцепила несколько ТЦ, музей

Сегодня, 18:58ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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