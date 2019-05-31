В Нижнем Тагиле прошла серия угроз о минировании. Полиция оцепила несколько ТЦ, музей
В Нижнем Тагиле началась волна эвакуаций. В настоящий момент посетителей вывели из ТЦ DEPO, «Кит», «Александровский пассаж», «Квадрат», КРЦ «Россия», дома быта «Эра» и Краеведческого музея.
Очевидец рассказал редакции TagilCity.ru, что из торгового центра DEPO эвакуировали всех посетителей:
В ТЦ работает только «Лента», из остальных помещений людей вывели сотрудники правоохранительных органов.
Полиция также эвакуировала ТЦ «Александровский пассаж», «Кит», «Квадрат», КРЦ «Россия», ЦУМ, дом быта «Эра», РЦ «Стрелец».
Напомним, что сегодня, 31 мая, в Нижнем Тагиле из-за сообщения о бомбе эвакуировали и оцепили Историко-краеведческий музей.
Полиция Нижнего Тагила воздержалась от комментариев до окончания проверочных мероприятий.
Волна сообщений о минировании началась и в Каменске-Уральском. Как сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский» во ВКонтакте, эвакуировали посетителей торговых центров «Апельсин», «Джаз», «Мандарин», ТРЦ «Мегамарт».
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Znak.com, что прокомментирует событие по окончании проверки.