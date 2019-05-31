В Нижнем Тагиле из-за сообщения о бомбе оцепили Краеведческий музей
Сегодня, 18:35ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
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В Нижнем Тагиле из-за сообщения о бомбе правоохранительные органы оцепили здание Историко-краеведческого музея, сообщает информагентство «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 31 мая, в Историко-краеведческий музей поступило сообщение о бомбе, вследствие чего на место прибыли полиция, спасатели, пожарные и скорая помощь. Из здания эвакуировали сотрудников и посетителей, а территорию музея оцепили.
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