В Нижнем Тагиле из-за сообщения о бомбе оцепили Краеведческий музей

Сегодня, 31 мая, в Историко-краеведческий музей поступило сообщение о бомбе, вследствие чего на место прибыли полиция, спасатели, пожарные и скорая помощь. Из здания эвакуировали сотрудников и посетителей, а территорию музея оцепили.