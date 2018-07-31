Таджик сбежал из колонии-поселения в Каменске-Уральском

Из колонии-поселения № 59 в Каменске-Уральском сбежал осужденный на 8 месяцев 38-летний Гафуров Рузибек Авазбекович.

Сотрудники ФСИН заметили пропажу осужденного, когда совершали обход в колонии-поселении в поселке Силикатном. Сбежавший является уроженцем Таджикистана. До суда он проживал в поселке Шувакиш Свердловской области.