Из исправительной колонии № 53 в Верхотурье сбежал 24-летний осуждённый, сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.

Он отбывал наказание по трём статьям уголовного кодекса РФ: угон автомобиля, разбой и кража. Как сообщают в пресс-службе ведомства, вечером 29 августа при обходе было выявлено отсутствие осуждённого. На данный момент организованы разыскные мероприятия. Photo: ГУФСИН по Свердловской области Мужчина 1996 года рождения уже был ранее судим. Сейчас он отбывает наказание с мая 2017 года, осужден на шесть лет. Его срок заканчивается в 2023 году. Напомним, что в июле совершил побег осужденный из колонии-поселения в Каменске-Уральске. После побега осужденного колонию-поселение в Каменске-Уральском ожидает проверка

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter