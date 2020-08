На Урале подросток пытался руками остановить машину без водителя и угодил под колеса

В Красноуфимске 12-летниий мальчик хотел покататься на родительской машине, но не справился с управлением, и автомобиль проехал по подростку, пишет Е1.

Вечером 30 августа школьник взял ключи от стоявшего во дворе дома автомобиля. Он завел легковушку, но не смог справиться с управлением. Подросток испугался и решил попробовать остановить машину руками. Он выскочил на ходу из салона автомобиля, подбежал к задней части и попытался затормозить машину. Остановить автомобиль ему не удалось, ребенок попал под колеса. В ГИБДД по Свердловской области пояснили, что парень был доставлен в больницу с травмами грудной клетки и головы. Позднее выяснилось, что ранее отчим разрешал ребенку садиться за руль, но это происходило только в его присутствии. На видео видно, что за происходящим наблюдает еще один подросток. Однако он не спешит на помощь товарищу. Photo: ГИБДД по Свердловской области Ранее в Нижнем Тагиле 9-летний мальчик попытался выполнить трюк из «ТикТок». Он хотел поджечь льющийся бензин из канистры. Однако трюк закончился плачевно, ребенок получил ожоги ног.

