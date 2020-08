Пожар на хлебокомбинате СМАК в Екатеринбурге локализован

Пожар на хлебокомбинате «Смак» в центре Екатеринбурга удалось локализовать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По последним данным на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и пожарные дознаватели, которые выясняют причину возгорания. Предполагаемой причиной пожара является горящий кабель внутри двухэтажного цеха. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, пожарные тушат его изнутри здания завода и с крыши. На месте работают 18 единиц техники и 83 человека. Во время пожара обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров. Напомним, что пожар на хлебокомбинате в Екатеринбурге начался сегодня утром около девяти утра. Из здания были эвакуированы 250 работников, никто не пострадал. На горящем хлебозаводе СМАК в Екатеринбурге обрушилась часть крыши В Екатеринбурге из-за пожара на хлебозаводе СМАК эвакуировали весь персонал

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter