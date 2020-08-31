Пожар на хлебокомбинате СМАК в Екатеринбурге локализован

Пожар на хлебокомбинате СМАК в Екатеринбурге локализован

Сегодня, 11:58ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар на хлебокомбинате «Смак» в центре Екатеринбурга удалось локализовать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По последним данным на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и пожарные дознаватели, которые выясняют причину возгорания.

Предполагаемой причиной пожара является горящий кабель внутри двухэтажного цеха.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров, пожарные тушат его изнутри здания завода и с крыши. На месте работают 18 единиц техники и 83 человека.

Во время пожара обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров.

Напомним, что пожар на хлебокомбинате в Екатеринбурге начался сегодня утром около девяти утра. Из здания были эвакуированы 250 работников, никто не пострадал.

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