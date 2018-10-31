Один погиб, трое пострадали: взрыв произошел в здании ФСБ в Архангельске
Утром 31 октября в Архангельске в здании ФСБ прогремел взрыв.
В совершении взрыва подозревается 17-летний подросток, который пронес в здание ФСБ самодельную бомбу. Парень погиб при ее подрыве. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Также при взрыве пострадали трое сотрудников ФСБ, один из них находится в больнице.
По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное ношение боеприпасов». Прокуратура Архангельской области проводит проверку. В общественных и государственных учреждениях региона усилены меры безопасности.
По месту жительства подростка, подозреваемого в совершении взрыва, проводятся обыски. Следственный комитет РФ проверяет круг общения несовершеннолетнего, взаимоотношения в семье и в техникуме, где он проходил обучение. Также будет проверяться его причастность к запрещенным организациям.
Известно, что 17-летний подросток был студентом местного политехнического колледжа, сообщает ТАСС.