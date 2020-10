В Екатеринбурге неизвестные сделали надпись над памятником легендарной группе The Beatles, пишет ИА «Новый день».

Памятник расположен на набережной реки Исеть, параллельно улице Горького. Неизвестные написали надпись в адрес президента России Владимира Путина. Отмечается, что «произведение» появилось уже несколько дней назад, однако его до сих пор не убрали. Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле неизвестные посреди дня срезали болты у столба на школьном стадионе, в результате чего опора рухнула. Сотрудники полиции занимаются поиском виновников. В Нижнем Тагиле вандалы опрокинули опору стадиона на Красном Камне

