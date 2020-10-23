В Нижнем Тагиле вандалы опрокинули опору стадиона на Красном Камне

В Нижнем Тагиле вандалы опрокинули опору стадиона на Красном Камне

Сегодня, 21:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле неизвестные повредили опору центра образования № 1, сообщается в официальной группе «ТК-Телекон».

Инцидент произошел на школьном стадионе в районе Красного Камня, открытом полтора месяца назад. 22 октября, во второй половине дня, неизвестные срезали болты у основания мачты освещения стадиона, вследствие чего конструкция рухнула на землю.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров прокомментировал ситуацию, обратившись к тагильчанам и призвав их уважать труд рабочих.

Мы попытаемся, конечно, выяснить, кто это сделал, но если это делают дети, то взрослые должны проводить работу со своими детьми. Сегодня это в первую очередь делается для них!подчеркнул Суров.

На данный момент, правоохранительные органы занимаются поисками виновных.

Напомним, 8 сентября в центре образования № 1 торжественно открыли современный школьный стадион. На строительство было выделено 30 миллионов рублей из городского бюджета.

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