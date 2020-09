Перерезали красную ленточку: в Нижнем Тагиле открылся новый школьный стадион

В центре образования №1 сегодня торжественно открыли современный школьный стадион, сообщает "Тагильский Рабочий".

Специалисты МУП "Тагилдорстрой" построили футбольное поле с искусственным газоном, спортивную площадку для игровых видов спорта, комплекс для занятий уличной гимнастикой и беговые дорожки. На строительство стадиона было выделено 30 миллионов рублей из городского бюджета. Решение было принято мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Глава города вместе с директором ЦО №1 Людмилой Шурыгиной, учителем физкультуры Денисом Искакиным и ученицей Дианой Ставровой торжественно перерезал красную ленточку. Директор центра образования высказала благодарность всем, кто причастен к строительству стадиона. Напомним, что в Нижнем Тагиле на ремонт спортивной площадки в микрорайоне «Девятый поселок» было выделено около 16 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле в 9-м поселке готовят к сдаче новую спортивную площадку

