Перерезали красную ленточку: в Нижнем Тагиле открылся новый школьный стадион

Перерезали красную ленточку: в Нижнем Тагиле открылся новый школьный стадион

Сегодня, 15:12ОбществоPhoto: pixabay.com
В центре образования №1 сегодня торжественно открыли современный школьный стадион, сообщает "Тагильский Рабочий".

Специалисты МУП "Тагилдорстрой" построили футбольное поле с искусственным газоном, спортивную площадку для игровых видов спорта, комплекс для занятий уличной гимнастикой и беговые дорожки.

На строительство стадиона было выделено 30 миллионов рублей из городского бюджета. Решение было принято мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Глава города вместе с директором ЦО №1 Людмилой Шурыгиной, учителем физкультуры Денисом Искакиным и ученицей Дианой Ставровой торжественно перерезал красную ленточку.

Директор центра образования высказала благодарность всем, кто причастен к строительству стадиона.

Напомним, что в Нижнем Тагиле на ремонт спортивной площадки в микрорайоне «Девятый поселок» было выделено около 16 миллионов рублей.

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