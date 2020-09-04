В Нижнем Тагиле завершился ремонт на футбольном поле стадиона «Спутник»

В Нижнем Тагиле завершился ремонт на футбольном поле стадиона «Спутник»

Сегодня, 18:22ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Ремонтные работы на футбольном стадионе «Спутник», которые проводила подрядная организация с весны текущего года подходят к завершению, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня глава города Владислав Пинаев посетил объект и оценил его преображение.

По словам директора подрядной организации ООО НТК «Строй Регион» Александра Шилова, в ходе реализации проекта полностью было снято основание слоя, отсыпан новый дренирующий слой щебня, а также отревизирована существующая дренажная система.

Он отметил, что были вопросы по поводу эксплуатации дренажа, так как система водоотведения не использовалась несколько лет, а также были забиты стоки. Поэтому пришлось искать ливневую канализацию и прочищать колодцы, а также восстанавливать дренажные каналы.

В связи с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса, на обновленном поле соревнования пока проводить не планируется.

Тут стартует тренировочный процесс отделения футбола спортивной школы олимпийского резерва, где занимаются около 500 учащихся.

Напомним, футбольное поле перестало функционировать в 2014 году, когда из-за проблем со сложной дренажной системой его пришлось вскрыть. После этого оставался открытым вопрос ремонта. В прошлом году губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым было принято решение о выделении средств на приведение в порядок этого объекта.

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