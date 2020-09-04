В Нижнем Тагиле завершился ремонт на футбольном поле стадиона «Спутник»

Он отметил, что были вопросы по поводу эксплуатации дренажа, так как система водоотведения не использовалась несколько лет, а также были забиты стоки. Поэтому пришлось искать ливневую канализацию и прочищать колодцы, а также восстанавливать дренажные каналы.