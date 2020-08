В Нижнем Тагиле в 9-м поселке готовят к сдаче новую спортивную площадку

В Нижнем Тагиле в Девятом поселке к концу недели планируется сдать в эксплуатацию спортивную площадку. Об этом TagilCity.ru рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

По его словам, были некоторые сложности, но к фестивалю спорта все работы закончат. Объект будет закончен уже к концу недели. На территории площадки установлены снаряды для игры в баскетбол, мини-футбол и воллейбол. Остаются проблемы с газонами из-за ливней, но погода установилась благоприятная. Дополнительно газоны будут продувать. Также остаются некоторые юридические вопросы, связанные с вводом площадки в эксплуатацию, но к фестивалю уличного спорта все будет доделано точно. Жители уже сейчас могут пользоваться площадкой,рассказал TagilCity.ru Игорь Васильев. Площадка на 9-м поселке Photo: группа "Дороги без дураков" во "Вконтакте" Ранее, Игорь Васильев сообщал, что площадку планируют сдать в октябре 2020 года. Напомним, что Спортплощадка в микрорайоне «Девятый поселок» строится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На ее строительство выделено около 16 миллионов рублей.

