В Нижнем Тагиле в 9-м поселке готовят к сдаче новую спортивную площадку

Объект будет закончен уже к концу недели. На территории площадки установлены снаряды для игры в баскетбол, мини-футбол и воллейбол. Остаются проблемы с газонами из-за ливней, но погода установилась благоприятная. Дополнительно газоны будут продувать. Также остаются некоторые юридические вопросы, связанные с вводом площадки в эксплуатацию, но к фестивалю уличного спорта все будет доделано точно. Жители уже сейчас могут пользоваться площадкой,рассказал TagilCity.ru Игорь Васильев.