«Яростно выполняли указ губернатора»: в ТЦ Екатеринбурга задержали мужчину без маски

Инцидент произошел 29 октября. Мужчина утверждает, что попытался пройти в торговый центр без защитной маски и был задержан охранниками.
Хотел пройти, мне сказали надеть средство защиты, но я продолжил настаивать, чтобы меня пустили. Начали применять физическую силу, порвали куртку. Затем заперли в подсобке и заставили удалить с телефона запись нашего конфликта. Так яростно выполняли указ губернатора, что начали угрожать мне. Считаю что повезло, хоть не избили, говорит мужчина.
Прибывшая на место полиция увезла нарушителя в отделение. Представители МВД сообщили, что в отделение полиции поступило заявление по факту произошедшего.
Напомним, летом в Екатеринбурге между охранником и посетителями торгового центра произошел конфликт, в ходе которого сотрудник нанес 17-летнему юноше удар ногой по голове. В результате ему потребовалась помощь медиков. Также на место происшествия была вызвана полиция.