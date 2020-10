«Яростно выполняли указ губернатора»: в ТЦ Екатеринбурга задержали мужчину без маски

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» охранники задержали мужчину, который устроил конфликт из-за нежелания надеть маску, пишет E1.

Инцидент произошел 29 октября. Мужчина утверждает, что попытался пройти в торговый центр без защитной маски и был задержан охранниками. Хотел пройти, мне сказали надеть средство защиты, но я продолжил настаивать, чтобы меня пустили. Начали применять физическую силу, порвали куртку. Затем заперли в подсобке и заставили удалить с телефона запись нашего конфликта. Так яростно выполняли указ губернатора, что начали угрожать мне. Считаю что повезло, хоть не избили, говорит мужчина. Прибывшая на место полиция увезла нарушителя в отделение. Представители МВД сообщили, что в отделение полиции поступило заявление по факту произошедшего. Напомним, летом в Екатеринбурге между охранником и посетителями торгового центра произошел конфликт, в ходе которого сотрудник нанес 17-летнему юноше удар ногой по голове. В результате ему потребовалась помощь медиков. Также на место происшествия была вызвана полиция. Ударил ногой по голове: Екатеринбурге охранник избил 17-летнего подростка

