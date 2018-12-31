1 человек погиб и 10 пострадали: массовое ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбург

Недалеко от посёлка Бисерть и города Нижние Серги вечером 30 декабря грузовой автомобиль «Камаз», согласно версии полиции, выезжая с заправочной станции не пропустил «МАЗ». После этого началась череда столкновений: «МАЗ» столкнулся с Hyundai Creta, затем его отбросило на четыре других автомобиля.