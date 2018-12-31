1 человек погиб и 10 пострадали: массовое ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбург
Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авария с участием 7-ми транспортных средств произошла на 230-ом километре трассы Пермь-Екатеринбург. Среди пострадавших есть несовершеннолетние дети, а водитель одной из машин погиб на месте ДТП.
Недалеко от посёлка Бисерть и города Нижние Серги вечером 30 декабря грузовой автомобиль «Камаз», согласно версии полиции, выезжая с заправочной станции не пропустил «МАЗ». После этого началась череда столкновений: «МАЗ» столкнулся с Hyundai Creta, затем его отбросило на четыре других автомобиля.
Водитель Creta погиб на месте, для извлечения тела пришлось воспользоваться спецсредствами. В ДТП пострадали также 10 человек, с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.
По факту аварии правоохранительные органы организовали проверку. По её результатам будут вынесены соответствующие процессуальные решения, сообщает URA.ru.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей