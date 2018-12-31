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Новый 2019 год
Мужчина погиб, дети в больнице: 8 человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина погиб, дети в больнице: 8 человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: Е1.ru
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