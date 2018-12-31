Мужчина погиб, дети в больнице: 8 человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом
30 декабря под Екатеринбургом произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек, погиб 50-летний мужчина.
По данным ГИБДД, виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, который не справился с управлением. Всего в аварии столкнулись две фуры, грузовик и несколько легковых авто. Водитель МАЗа, уроженец Татарстана, въехал в стоящий на обочине грузовик «Ивеко», дальше авто отбросило на «Хендай» и «Митсубиши», ехавшие по встречной полосе, а затем на два попутных автомобиля.
Один человек – пассажир «Хендай» – погиб на месте. Остальные госпитализированы. Среди пострадавших – четыре ребенка в возрасте от 7 до 17 лет.
Как пишет Е1, мальчик семи лет находится в реанимации, остальные дети госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами, одному ребенку потребовалась операция. Взрослые участники аварии проходят медицинское обследование, угрозы их жизни нет.
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