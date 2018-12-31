Мужчина погиб, дети в больнице: 8 человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом

По данным ГИБДД, виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, который не справился с управлением. Всего в аварии столкнулись две фуры, грузовик и несколько легковых авто. Водитель МАЗа, уроженец Татарстана, въехал в стоящий на обочине грузовик «Ивеко», дальше авто отбросило на «Хендай» и «Митсубиши», ехавшие по встречной полосе, а затем на два попутных автомобиля.