Свердловская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Об этом со ссылкой на специалистов сообщил глава региона Евгений Куйвашев. Также он напомнил, что уже с 12 февраля дети смогут возобновить занятия в кружках и спортивных секциях, а 17 февраля ученики с первого по восьмой класс вернутся в школы.
На данный момент на дистанте остаются ученики государственных колледжей, муниципальным и частным техникумам и колледжам также рекомендовано не вести очного обучения.
Если после возвращения детей в школы не начнется взрывной рост заболеваемости, мы рассмотрим отмену дистанта и для колледжей,отметил в своем Instagram губернатор Свердловской области.
Данное сообщение Евгения Куйвашева вызвала смешанную реакцию жителей области. Кто-то в комментариях к посту очень рад скорому завершению дистанта, кто-то считает, что с текущей статистикой по заболеваемости COVID-19 еще рано принимать подобные решения.
Напомним, что с 10 на 11 февраля в Нижнем Тагиле зарегистрирован абсолютный максимум по заболевшим коронавирусом — 1 140 человек. В области за это же время заразились инфекцией более 5,7 тысяч свердловчан.