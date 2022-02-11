Свердловская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Об этом со ссылкой на специалистов сообщил глава региона Евгений Куйвашев. Также он напомнил, что уже с 12 февраля дети смогут возобновить занятия в кружках и спортивных секциях, а 17 февраля ученики с первого по восьмой класс вернутся в школы.