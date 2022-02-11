Свердловская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Свердловская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19
Свердловская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19
Сегодня, 17:04Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Свердловская область вышла на плато по коронавирусу, в ближайшие недели ожидается снижение уровня заболеваемости инфекцией.

Об этом со ссылкой на специалистов сообщил глава региона Евгений Куйвашев. Также он напомнил, что уже с 12 февраля дети смогут возобновить занятия в кружках и спортивных секциях, а 17 февраля ученики с первого по восьмой класс вернутся в школы.

На данный момент на дистанте остаются ученики государственных колледжей, муниципальным и частным техникумам и колледжам также рекомендовано не вести очного обучения.

Если после возвращения детей в школы не начнется взрывной рост заболеваемости, мы рассмотрим отмену дистанта и для колледжей,отметил в своем Instagram губернатор Свердловской области.

Данное сообщение Евгения Куйвашева вызвала смешанную реакцию жителей области. Кто-то в комментариях к посту очень рад скорому завершению дистанта, кто-то считает, что с текущей статистикой по заболеваемости COVID-19 еще рано принимать подобные решения.

Напомним, что с 10 на 11 февраля в Нижнем Тагиле зарегистрирован абсолютный максимум по заболевшим коронавирусом — 1 140 человек. В области за это же время заразились инфекцией более 5,7 тысяч свердловчан.

Сюжеты:
Коронавирус
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