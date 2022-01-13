Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе

Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе
Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе
Сегодня, 13:21Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков поступит в оборот на следующей неделе. Об этом сказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав и центр жестко контролирует вакцину, также это делает и ряд других структур, уточнил Гинцбург. Он добавил, что ожидается поступление препарата в гражданский оборот, пишет РИА «Новости».

Вакцина для подростков была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Она предназначена для подростков 12-17 лет. Исследования препаратов для детей до 12 лет начнутся в 2022 году.

Ранее стали появляться сообщения, что в Нижнем Тагиле родители школьников начали получать согласия на вакцинацию от коронавируса. Однако сбор подписей опровергли в ДГБ и власти Свердловской области. Замгубернатора Павел Креков заявил, что на данный момент вакцины нет в регионе.

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