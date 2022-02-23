ЦГП № 3 Нижнего Тагила попала в шорт-лист министра здравоохранения из-за очередей

Министерство здравоохранения Свердловской области подвело предварительные итоги работы больниц региона на закрытом совещании.
Так, по словам замминистра Екатерины Ютяевой, в ведении которой находятся медицинские услуги для больных коронавирусом, отчитала несколько учреждений за большие очереди из больных COVID-19.
Во время пятой волны коронавируса в министерстве придумали новую форму отчетности — за посещенных на дому и явившихся на очный прием больных. По словам чиновницы, количество пришедших в больницу больных коронавирусом в кабинеты неотложной помощи должно было сократиться, так как заболеваемость идет на спад.
Среди больниц, которых отчитала Екатерина Ютяева, оказались ЦГП № 3 из Нижнего Тагила, где 136 пациентов посетили на дому, а 126 обратились на очный прием; Талицкая ЦРБ с 18 и 26 больными и ЦГБ Полевского с 7 и 40 заболевшими коронавирусом соответственно. Такие цифры были в субботу, 19 февраля. Чиновница обвинила call-центры в том, что именно их сотрудники приглашают людей на приемы.
Коллеги, ну сейчас у вас уже персонал начал выздоравливать, пожалуйста, организуйте работу так, чтобы помощь у нас преимущественно оказывалась на дому, с учетом особенностей нового штамма омикрон, обратилась к главврачам замминистра.
Помимо вышеупомянутых, чиновника выделила горбольницы Ревды, Первоуральска и Верхней Пышмы. Главврач последней заверил Ютяеву, что лично проверяет работу call-центров и кабинета неотложной помощи. Однако во время контрольного звонка, который сделали представители Минздрава региона, выяснилось, что пациента с температурой 37,4 пригласили в кабинет неотложной помощи.
Замгубернатора Павел Креков также высказался негативно по этому поводу, пишет Е1.
Сейчас мы мониторим все больницы методом анонимных звонков, работаем с волонтерами и call-центрами, чтобы не допускать таких случаев. Если вы стали свидетелем такой ситуации — прошу вас, сообщите на горячую линию Минздрава, в какой поликлинике и в какое время пациента с температурой направили в кабинет неотложной помощи, заявил на брифинге заместитель главы региона.