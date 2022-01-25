Двухнедельные вахты введены для сотрудников свердловских соцучреждений

Двухнедельные вахты введены для сотрудников свердловских соцучреждений
Двухнедельные вахты введены для сотрудников свердловских соцучреждений
Сегодня, 16:54Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Для сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан установлен сменный режим работы. Продолжительность одной такой смены составляет две недели.

В общей сложности изменения коснулись 30 организаций. Это учреждения для пожилых людей, инвалидов, детские дома-интернаты, сообщает департамент информполитики региона.

Одновременно в учреждении будет находиться ограниченное количество сотрудников достаточное для нормальной работы.

Также отмечается, что в каждой организации Свердловской области контролируется запас средств для дезинфекции, антисептиков и средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому госорганы, органы местного самоуправления, а также муниципальные компании должны 30% работников перевести на удаленку.

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