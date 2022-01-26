«Это на 3-4 месяца»: уральский полпред сделал заявление по ситуации с COVID-19 в УрФО

Актуальную ситуацию с коронавирусом в УрФО прокомментировал полпред президента Владимир Якушев. Он заявил, что показатель сильно вырос и один человек заражает четырех, а не одного, как это было ранее.

По его словам, явными лидерами по заболеваемости являются Свердловская область, ХМАО и Ямало-Ненецкий автономный округ. Однако в ближайшие дни ожидается рост и в других субъектах, рассказал полпред в интервью «КП-Урал». Однако необходимости объявлять локдаун, по мнению Якушева, нет. Он отметил, что в 2020 году его введение привело к проблемам у малого и среднего бизнеса. Не хотелось бы, чтобы в рамках ограничительных мероприятий мы нанесли удар по бизнесу. Если в ТРЦ нормально соблюдать масочный режим и если люди будут относиться дисциплинированно и соблюдать дистанцию, вряд ли мы получим взрывное заражение, говорит Якушев. Полпред также добавил, что если цепочки заболеваний разрывать не получится и на систему здравоохранения будет оказана слишком высокая нагрузка, то придется вводить ограничения. Однако все это зависит от ситуации Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, если носить маски, можно обойтись малой кровью. В эту ситуацию мы заходим на 3-4 месяца, добавил полпред.

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