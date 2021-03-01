Пропуски заседаний депутатами Нижнетагильской городской думы не повлияли на кворум

После выхода материала TagilCity.ru о пропусках заседаний депутатами пресс-служба городской думы сообщила, что наиболее частой причиной неявки стала работа, но на кворуме это не отразилось.

Пропускам заседаний есть объективное объяснение, рассказывают в городской думе. По своей природе депутатская деятельность – общественная и безвозмездная. В то же время, большинство депутатов являются руководителями учреждений или крупных подразделений на промышленных предприятиях, поэтому на них еще наложены обязательства по организации производственного процесса и решению оперативных задач. В соответствии с регламентом городской думы, для проведения заседания необходимо присутствие двух третей от списочного состава депутатов. Ни одного заседания не было пропущено в 7 созыве по причине отсутствия кворума, несмотря на то, что законодательно обязанность посещать заседания для депутатов органов местного самоуправления не закреплена, сказала пресс-секретарь городской думы Нижнего Тагила Наталья Масальская. Как сообщили TagilCity.ru, вопрос о систематических пропусках заседаний депутатами может быть рассмотрен на постоянной комиссии городской думы по регламенту и этике. Почему депутаты гордумы Нижнего Тагила пропускают заседания и чем это грозит городу Напомним, за 2019-2020 годы депутаты Нижнего Тагила накопили 130 пропусков заседаний городской думы. В топ-5 антирейтинга попали Алексей Пырин, Кирилл Романов, Андрей Обельчак, Роман Гореленко и Мария Лисина. Заметим, что от пропусков заседаний депутатами в основном могут пострадать те, кто их поддержал на выборах. По мнению политконсультанта Алены Август, депутат должен быть в курсе всего, что происходит, и на каждом заседании пробивать те вопросы, которые интересуют его избирателей. Председатель политической партии «Демократическая партия России» Александр Зорин также считает, что пропуски негативно влияют на эффективность работы депутата, поскольку он отвлечен от законодательного процесса.

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