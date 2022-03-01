Отвечать за взаимодействие мэрии Тагила с НКО будет Елена Чуприна

Чиновница выиграла в конкурсе на замещение вакантной должности в тагильской мэрии. Комиссия рекомендовала Елену Сергеевну Чуприну в качестве победителя для назначения на должность начальника отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями администрации Нижнего Тагила.
Ранее чиновница входила в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе.
Конкурентка у Елены Чуприной была только одна — Додор Татьяна Алексеевна, которая является главным специалистом этого же отдела.