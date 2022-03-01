Отвечать за взаимодействие мэрии Тагила с НКО будет Елена Чуприна

Отвечать за взаимодействие мэрии Тагила с НКО будет Елена Чуприна

Отвечать за взаимодействие мэрии Тагила с НКО будет Елена Чуприна

Сегодня, 18:29
Политика
Фото: страница "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ" НТМОО во ВКонтакте
Елена Чуприна будет руководить отделом по взаимодействию с некоммерческими организациями администрации Нижнего Тагила.

Чиновница выиграла в конкурсе на замещение вакантной должности в тагильской мэрии. Комиссия рекомендовала Елену Сергеевну Чуприну в качестве победителя для назначения на должность начальника отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями администрации Нижнего Тагила.

Ранее чиновница входила в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе.

Конкурентка у Елены Чуприной была только одна — Додор Татьяна Алексеевна, которая является главным специалистом этого же отдела.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
мэриятагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы