Отвечать за взаимодействие мэрии Тагила с НКО будет Елена Чуприна

Чиновница выиграла в конкурсе на замещение вакантной должности в тагильской мэрии. Комиссия рекомендовала Елену Сергеевну Чуприну в качестве победителя для назначения на должность начальника отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями администрации Нижнего Тагила.