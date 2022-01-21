27,8 тысячи заявок о помощи от тагильчан приняли волонтеры с начала пандемии

138 добровольцев работает в волонтерских организациях Нижнего Тагила. За время пандемии они приняли 27,8 тысячи заявок и развезли к больным 3,2 тысячи медиков.

В Нижнем Тагиле с апреля 2020 года по настоящее время работает две больших волонтерских организации: «Красный крест» и «Всероссийское общество движения волонтеров-медиков». 138 добровольцев в первую очередь работают в колл-центрах. Они принимают звонки от населения в части необходимости вызова врача и другим проблемам, связанным с коронавирусом. Также волонтеры обрабатывают заявки о необходимости медикаментов, занимаются доставкой лекарств населению и довозкой врачей до больных. В течение 2020–2021 годов администрация Нижнего Тагила предоставила волонтерам два служебных автомобиля. Также были привлечены транспортные средства городских предприятий. В общей сложности волонтерами было выполнено 27,8 тысячи заявок от жителей города, они доставили порядка 3,2 тысячи медиков, в том числе 144 на своих автомобилях, рассказал на заседании гордумы по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров. Также добровольцы активно принимают участие в пунктах вакцинации против COVID-19. Проводятся волонтерские акции в отношении врачей, например «Спасибо врачам», организованной администрацией губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Волонтеры развозили сладкие подарки и чайные наборы по больницам для медиков «красной зоны». В 2022 году мы будем дальше продолжать волонтерское движение в Нижнем Тагиле, рассказала начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями администрации Нижнего Тагила Елена Чуприна. Напомним, в Свердловской области работает 3,5 тысячи волонтеров-медиков. Они помогают жителям в колл-центрах, пунктах вакцинации, развозят врачей, а также доставляют лекарства и еду людям на самоизоляции. 3,5 тысячи волонтеров-медиков помогают свердловчанам в пандемию COVID-19

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