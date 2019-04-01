Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины
31 марта в Украине состоялся первый этап выборов президента страны. По предварительным данным, лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко, сообщают «Новые известия».
Актер и телеведущий набрал 30% голосов, нынешний президент Порошенко набрал 18% голосов, на третьем месте оказалась Юлия Тимошенко, по данным экзит-полов набравшая 13% голосов.
Выборы президента в Украине проходили на 29 тысячах участков страны, а также на 100 участках за рубежом, в том числе, в США и Австралии. В России украинских избирательных участков не было, ровно, как и на выборах в Украине не было наблюдателей-россиян.
Украинцам предложили выбрать из 39 кандидатов, это самый длинный список за всю историю президентских выборов страны. В голосовании должны были принять участие более 30 миллионов украинцев.
Первый тур на Украине так и закончится самым предсказуемым образом - парой Зеленский-Порошенко. То есть так, как показывали все опросы еще месяц назад. Просто на удивление монотонное развитие кампании, единственная сенсация - это появление самого Зеленского, причем сразу в лидерах,прокомментировал ход выборов социолог Алексей Рощин.
В день голосования полиция зафиксировала 1,7 тысячи нарушений в ходе выборов, заведено 25 уголовных дел.