Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Актер и телеведущий набрал 30% голосов, нынешний президент Порошенко набрал 18% голосов, на третьем месте оказалась Юлия Тимошенко, по данным экзит-полов набравшая 13% голосов.

Выборы президента в Украине проходили на 29 тысячах участков страны, а также на 100 участках за рубежом, в том числе, в США и Австралии. В России украинских избирательных участков не было, ровно, как и на выборах в Украине не было наблюдателей-россиян.

Украинцам предложили выбрать из 39 кандидатов, это самый длинный список за всю историю президентских выборов страны. В голосовании должны были принять участие более 30 миллионов украинцев.

Первый тур на Украине так и закончится самым предсказуемым образом - парой Зеленский-Порошенко. То есть так, как показывали все опросы еще месяц назад. Просто на удивление монотонное развитие кампании, единственная сенсация - это появление самого Зеленского, причем сразу в лидерах,прокомментировал ход выборов социолог Алексей Рощин.