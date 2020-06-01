Получили не все. Тагильчанки жалуются на отсутствие «путинских» выплат из-за ошибок
С 1 июня жители Нижнего Тагила начали получать выплаты на детей от трех до 16 лет, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным. Однако как рассказала TagilCity.ru тагильчанка Надежда Голованова, не все получили пособия, а в пенсионном фонде им заявили, что, из-за ошибки в системе, часть заявлений утеряна.
Я и некоторые другие мамы оказались в ситуации, когда заявления утеряны. То есть, на Госуслугах заявления есть, статус — доставлено в ПФР, а пенсионный их не видит,рассказывает TagilCity.ru Голованова.
По словам тагильчанки, она связалась с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, где специалист проверила номер СНИЛС по базе и сказала, что заявление якобы не видит система, так как был сбой в базе, и заявления утеряны. Девушке посоветовали подать заявление снова лично в ПФР или МФЦ.
Только ближайшая запись в пенсионный — 25 июня, а в МФЦ — 15 июня и еще 10 дней на рассмотрение и перечисление. Уверяют, что все все получат. Но ситуация крайне неприятная,добавила девушка.
Информацию том, что выплаты не пришли из-за сбоя в системе, обсуждают в соцсетях и другие жители Нижнего Тагила и городов области.
Однако начальница управления Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле Елена Емельянова заявила, что ошибки быть не могло, а о потере заявлений в отделении слышат впервые. Емельянова добавила, что, поскольку выплаты начались только сегодня, нужно подождать.
Мы на сегодняшний день разбираемся смотрим, если были какие-то ошибки, то, вероятнее всего, у самого заявителя. Тогда мы связываемся и вместе разбираем. Торопиться на сегодняшний день не стоит — заявлять, что деньги не выплатили. Если написано, что в обработке, может быть по разному — при мне был случай, когда написано, что в обработке, а деньги перевели. В течении сегодняшнего дня должно быть большое количество выплат, будет идти в течении двух-трёх суток. Паниковать рано,добавила Елена Емельянова.
Стоит отметить, что ранее Пенсионный фонд России опубликовал данные по выплатам на детей от трех до 16 лет. Так, сообщалось, что 1 июня более 15 миллионов семей получат средства. Это касается тех, кто подал заявление до 22 мая. Те, кто подал заявление с 23 по 25 мая, получат средства 2 июня. Также в ведомстве утверждают, что очень редко бывают отказы из-за неверно указанных данных — в таком случае родителю придётся заново заполнять все документы.