Получили не все. Тагильчанки жалуются на отсутствие «путинских» выплат из-за ошибок

Я и некоторые другие мамы оказались в ситуации, когда заявления утеряны. То есть, на Госуслугах заявления есть, статус — доставлено в ПФР, а пенсионный их не видит,рассказывает TagilCity.ru Голованова.

Тагильчанки жалуются на отсутствие «путинских» выплат из-за ошибок Фото: Наталья Голованова

По словам тагильчанки, она связалась с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, где специалист проверила номер СНИЛС по базе и сказала, что заявление якобы не видит система, так как был сбой в базе, и заявления утеряны. Девушке посоветовали подать заявление снова лично в ПФР или МФЦ.

Только ближайшая запись в пенсионный — 25 июня, а в МФЦ — 15 июня и еще 10 дней на рассмотрение и перечисление. Уверяют, что все все получат. Но ситуация крайне неприятная,добавила девушка.

Информацию том, что выплаты не пришли из-за сбоя в системе, обсуждают в соцсетях и другие жители Нижнего Тагила и городов области.

Однако начальница управления Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле Елена Емельянова заявила, что ошибки быть не могло, а о потере заявлений в отделении слышат впервые. Емельянова добавила, что, поскольку выплаты начались только сегодня, нужно подождать.

Мы на сегодняшний день разбираемся смотрим, если были какие-то ошибки, то, вероятнее всего, у самого заявителя. Тогда мы связываемся и вместе разбираем. Торопиться на сегодняшний день не стоит — заявлять, что деньги не выплатили. Если написано, что в обработке, может быть по разному — при мне был случай, когда написано, что в обработке, а деньги перевели. В течении сегодняшнего дня должно быть большое количество выплат, будет идти в течении двух-трёх суток. Паниковать рано,добавила Елена Емельянова.