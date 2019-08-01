«Уралкриомаш» отчитался об убытках в 2,2 миллиона рублей

Отметим, что в последние годы чистая прибыль «Уралкриомаша» неизменно росла — с 113 тыс рублей в 2015 году до 10,8 млн рублей в 2018 году. Предприятие, которым владеет АО «УБТ-Уралвагонзавод», является одним из лидеров рынка криогенного оборудования и единственным в России производителем контейнер-цистерн для перевозки сжиженного природного газа.