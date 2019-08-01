«Уралкриомаш» отчитался об убытках в 2,2 миллиона рублей

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АО «Уралкриомаш» отчиталось о финансовых результатах за первый квартал 2019 года. Согласно отчёту, при выручке предприятия в 17 млн рублей себестоимость продаж составила 20 млн рублей, что привело к валовому убытку в 3 млн рублей, а чистый убыток составил 2,2 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Отметим, что в последние годы чистая прибыль «Уралкриомаша» неизменно росла — с 113 тыс рублей в 2015 году до 10,8 млн рублей в 2018 году. Предприятие, которым владеет АО «УБТ-Уралвагонзавод», является одним из лидеров рынка криогенного оборудования и единственным в России производителем контейнер-цистерн для перевозки сжиженного природного газа.
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