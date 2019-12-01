Обвиняемый во взятке замглавы свердловского СК отпущен под домашний арест

1 декабря в зале Ленинского суда Екатеринбурга Бусылко была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, как просили сам подозреваемый и его адвокат.

Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан в минувшую пятницу в процессе получения 1,8 млн рублей за возобновление уголовного дела. Посредником в сделке выступал адвокат Владислав Вострецов, который теперь также стал фигурантом уголовного дела. Сейчас суд выбирает ему меру пресечения.