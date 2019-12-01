Обвиняемый во взятке замглавы свердловского СК отпущен под домашний арест
Суд назначил заместителю начальника СУ СК по Свердловской области Михаилу Бусылко домашний арест на срок до 28 января 2020 года, сообщает Ура.ру.
1 декабря в зале Ленинского суда Екатеринбурга Бусылко была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, как просили сам подозреваемый и его адвокат.
Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан в минувшую пятницу в процессе получения 1,8 млн рублей за возобновление уголовного дела. Посредником в сделке выступал адвокат Владислав Вострецов, который теперь также стал фигурантом уголовного дела. Сейчас суд выбирает ему меру пресечения.
В вымогательстве денежных средств за помощь в возобновлении дела о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» («БМЗ») обвинил адвоката и высокопоставленного силовика пострадавший предприниматель. Он обещал заплатить за возврат в работу дела, а после написал заявление на Бусылко и Вострецова.