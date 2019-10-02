На заместителя гендиректора «Аэрофлота» завели уголовное дело по факту мошенничества

СК проводит его допрос на предмет мошенничества Александрова, по словам собеседника агентства «Интерфакс». Это же подтверждает издание «Baza».

Возбуждение уголовного дела связано с нарушением требований по проведению тендеров в 2016–2017 годах.

Напомним, Владимир Александров до 2013 года работал в прокуратуре и Следственном комитете, а затем перешёл в компанию «Аэрофлот», где стал заместителем генерального директора.