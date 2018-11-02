Два депутата Невьянского ГО лишены полномочий за неполные сведения об имуществе
Два депутата в Думе Невьянского городского округа лишились своих полномочий из-за недостоверно предоставленной информации об имуществе и доходах.
Прокуратура провела проверку соблюдения депутатами Думы Невьянского городского округа требований федерального законодательства о противодействии коррупции.
В ходе этой проверки выяснялось, что в справке одного из депутатов нет сведений о доходе, полученном от продажи в марте 2017 года земельного участка, кроме того, не отражено наличие в собственности грузового самосвала.
Другой депутат не указал, что имеет в собственности прицеп к легковому автомобилю.
В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление, в котором поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство.
Представление было рассмотрено, и по его результатам было принято решение о лишении полномочий двух депутатов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.