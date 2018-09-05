Гендиректор Ростеха рассказал об условиях труда граждан предпенсионного возраста

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, в создании условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста первым шагом должно быть сохранение рабочих мест и, по возможности, получение дополнительной или повышение уже имеющейся квалификации.

Участники совещания пришли к мнению, что компаниям, работающим в высокотехнологичных отраслях, выгодно, чтобы опытные профессионалы оставались на предприятиях и в научно-исследовательских центрах.

В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество – молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники – наставники,подчеркнул Сергей Чемезов.

На сегодня, по словам Сергея Чемезова, в Ростехе идет активное развитие наставничества. Такая практика подкреплена соответствующими государственными решениями.

Ответственность для работодателей, допускающих незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, должна быть вплоть до уголовной. Это своего рода дискриминация. А в целом, Ростех, как крупнейшая мировая промышленная корпорация, заинтересован в профессионалах, и возраст тут не помеха, заявил глава Ростеха.

В ходе совещания также была отмечена важность индексации заработных плат работников предприятий, а также своевременного медицинского обслуживания. В 2016 году средняя заработная плата на предприятиях Ростеха была на уровне 44 тыс. рублей в месяц. В 2017 этот показатель поднялся до 47 тыс. рублей.