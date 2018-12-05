Депутаты Екатеринбурга утвердили себе премии в 25 окладов

В Екатеринбурге депутаты утвердили себе размер премий в размере 25 окладов. Сумма составлена из расчета на год.
В течение года депутаты Екатеринбурга могут рассчитывать на премию в размере 25 окладов в сумме. Муниципальные служащие могут получить премию в размере 19 окладов.
Данное положение рассмотрено и одобрено комиссией по местному самоуправлению городской думы.
В частности, на премию могут рассчитывать глава Счетной палаты, руководитель горизберкома, оплачиваемые депутаты.
Так, спикер думы может рассчитывать на премию в размере 280% от должностного оклада, заместитель председателя — на сумму 230% от оклада, пишет ZNAK.
Это не общее повышение оплаты труда. Система окладов муниципальных служащих не меняется — изменения касается только поощрения за достижение целевых показателей, установленных главой города и вышестоящими властями,сообщила замглавы города Марина Андрусь.
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