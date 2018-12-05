Депутаты Екатеринбурга утвердили себе премии в 25 окладов

В течение года депутаты Екатеринбурга могут рассчитывать на премию в размере 25 окладов в сумме. Муниципальные служащие могут получить премию в размере 19 окладов.

Данное положение рассмотрено и одобрено комиссией по местному самоуправлению городской думы.

В частности, на премию могут рассчитывать глава Счетной палаты, руководитель горизберкома, оплачиваемые депутаты.

Так, спикер думы может рассчитывать на премию в размере 280% от должностного оклада, заместитель председателя — на сумму 230% от оклада, пишет ZNAK.