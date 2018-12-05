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ЦИК РФ рекомендовала Владимира Русинова на пост председателя свердловского избиркома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЦИК РФ рекомендовала Владимира Русинова на пост председателя свердловского избиркома

Сегодня, 18:35ПолитикаФото: пресс-центр ЦИК России
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