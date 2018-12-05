ЦИК РФ рекомендовала Владимира Русинова на пост председателя свердловского избиркома
Сегодня, 18:35ПолитикаФото: пресс-центр ЦИК России
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Центризбирком России рекомендовал Евгению Куйвашеву назначить на пост главы ЦИК Свердловской области Владимира Русинова. Об этом говорилось 5 декабря на заседании членов ЦИК РФ.
Владимир Русинов является членом ЦИК региона, он обладает правом решающего голоса. Данный критерий обязателен для назначения главы Центральной избирательной комиссии области. В настоящий момент Русинов возглавляет департамент по обеспечению деятельности мировых судьей Свердловской области.
Ранее первым выдвиженцем на пост председателя ЦИК Свердловской области был Илья Захаров. 4 декабря он сообщил журналистам, что отказался от поста, так как хочет дальше работать в городской команде, сообщает Znak.com.
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