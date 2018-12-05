ЦИК РФ рекомендовала Владимира Русинова на пост председателя свердловского избиркома

Владимир Русинов является членом ЦИК региона, он обладает правом решающего голоса. Данный критерий обязателен для назначения главы Центральной избирательной комиссии области. В настоящий момент Русинов возглавляет департамент по обеспечению деятельности мировых судьей Свердловской области.

Ранее первым выдвиженцем на пост председателя ЦИК Свердловской области был Илья Захаров. 4 декабря он сообщил журналистам, что отказался от поста, так как хочет дальше работать в городской команде, сообщает Znak.com.