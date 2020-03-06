Свердловского депутата обвинили в нарушении этики за посты в соцсетях

Письмо разместил у себя на странице в соцсети координатор отделения Владислав Постников. В комментариях на странице Андрея Гориславцева часто встречаются грубые и негативные высказывания, в том числе с употреблением нецензурной лексики. В «Открытой России» убеждены, что страницу ведет сам депутат. В письме активисты просят указать депутату на недопустимость нарушений правил этики.