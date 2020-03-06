Свердловского депутата обвинили в нарушении этики за посты в соцсетях
Сегодня, 20:13ПолитикаФото: страница в Facebook Андрея Гориславцева
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Свердловское отделение «Открытой России» обратилось к председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной с просьбой проверить высказывания депутата Андрея Гориславцева в соцсетях. По мнению активистов, комментарии Гориславцева не соответствуют депутатской этике, пишет znak.
Письмо разместил у себя на странице в соцсети координатор отделения Владислав Постников. В комментариях на странице Андрея Гориславцева часто встречаются грубые и негативные высказывания, в том числе с употреблением нецензурной лексики. В «Открытой России» убеждены, что страницу ведет сам депутат. В письме активисты просят указать депутату на недопустимость нарушений правил этики.
Напомним, что 2 марта на странице Гориславцева возник спор под постом, в котором депутат рассказал об уроке мужества, проведенном им в школе.
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