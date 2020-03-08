Путин заявил о необходимости ограничения в России числа президентских сроков
Сегодня, 21:29ПолитикаФото: kremlin.ru
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Владимир Путин заявил, что для России важно ограничение сроков, на которые избирается президент, пишет ТАСС.
Ограничение президентских сроков, по словам Путина, будет гарантировать сменяемость власти. По мнению главы государства, это условие очень важно для России.
Также Путин отметил, что во многих странах мира сроки, на которые избирается президент, не ограничены. По словам президента, он не собирается создавать губительную для России систему власти для продления своих полномочий.
Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, ну, например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю абсолютно неприемлемым, пояснил президент.
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