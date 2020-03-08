Путин заявил о необходимости ограничения в России числа президентских сроков

Ограничение президентских сроков, по словам Путина, будет гарантировать сменяемость власти. По мнению главы государства, это условие очень важно для России.

Также Путин отметил, что во многих странах мира сроки, на которые избирается президент, не ограничены. По словам президента, он не собирается создавать губительную для России систему власти для продления своих полномочий.