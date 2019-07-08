Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Сегодня, 10:28ПолитикаФото: официальный сайт губернатора Архангельской области
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку в рамках предстоящей ротации глав регионов, сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента.
Ранее администрация президента проводила в октябре–ноябре 2018 года и в марте 2019 года закрытые соцопросы, по результатам которых Орлов вошел в пятерку глав регионов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения. Помимо этого, с октября по март рейтинг Орлова снизился на 18%.
Орлов стал губернатором в 2012 году, в 2015 году досрочно подал в отставку и переизбрался на новый срок на прямых выборах.
В отставку уйдет и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, также велика вероятность ухода главы Ростовской области Василия Голубева.
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