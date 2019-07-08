Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку

Ранее администрация президента проводила в октябре–ноябре 2018 года и в марте 2019 года закрытые соцопросы, по результатам которых Орлов вошел в пятерку глав регионов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения. Помимо этого, с октября по март рейтинг Орлова снизился на 18%.