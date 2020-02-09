В Екатеринбурге толпа в медицинских масках избила двух мужчин

По словам пострадавших, нападавших было 10 или 15 человек, на их лицах были медицинские маски. Неизвестные избили мужчин и скрылись. В квартире находилось четыре человека, семья переехала туда около месяца назад. Хозяйка квартиры считает, что на них напали по ошибке.