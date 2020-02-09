В Екатеринбурге толпа в медицинских масках избила двух мужчин
Сегодня, 14:13ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге неизвестные в масках ворвались в квартиру и избили ее хозяев, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам пострадавших, нападавших было 10 или 15 человек, на их лицах были медицинские маски. Неизвестные избили мужчин и скрылись. В квартире находилось четыре человека, семья переехала туда около месяца назад. Хозяйка квартиры считает, что на них напали по ошибке.
В пресс-группе МВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту начата проверка. По предварительным данным, у одного из мужчин, находившегося в квартире, подозрение на перелом челюсти, у него зафиксированы множественные ушибы.
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