Сергей Носов добился отмены решения по поводу продажи тагильского «Современника»

Ранее аналогичные решения ФАС Свердловской области и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по заявленному факту были оставлены без удовлетворения. Не исключено, что экс-градоначальнице Нижнего Тагила, деятельность которой на исходе ее правления местные народные избранники оценили как неудовлетворительную, вновь придется отвечать на вопросы следственных органов. Согласно вердикту окружного ФАС, дело по «украденному» кинотеатру следует направить на новое расследование всех обстоятельств совершенной сделки.

Напомним, административная битва за запустелый кинотеатр началась еще в 2012 году. Согласно постановлению, подписанному 05.03.2012 действовавшей в ту пору главы города Валентины Исаевой, МАУК «Нижнетагильская филармония» заключило договор с индивидуальным предпринимателем Константином Костиным о передаче части имущества (кинотеатра «Современник») в собственность ООО «Современник» на правах учредительского взноса со стороны муниципалитета. При этом доля города в уставно капитале частной фирмы составила 24 процента с заявленной номинальной стоимостью в сумме 5 432 203 рубля 39 копеек.

Узнав об этом, группа местных депутатов во главе с председателем гордумы Нижнего Тагила Александром Масловым обратились с просьбой в прокуратуру проверить законность сделки, полагая, что балансовая стоимость здания в 10-12 раз больше. Протест был официально поддержан. По словам прокурора Ленинского района города Сергея Гармаша, такие сделки законом не возбраняются, но в данном случае закрадывается подозрение в чьем-то корыстном умысле - кинотеатр был отдан или продан по цене обычной городской квартиры. Еще позже законность сделки поставил под сомнение и следственный комитет Свердловской области, возбудив уголовное дело против неопределенной группы лиц, ибо решение об отчуждении имущества в таких случаях принимается коллегиально, а не единолично.

Госпожа Исаева расценила демарш депутатов как чей-то политический заказ. Примерно в это же время градоначальницу исключили из партии «Единая Россия», а действовавший губернатор Александр Мишарин неоднократно публично критиковал деятельность главы города по вполне веским основаниям. В конечном итоге неудовлетворительную оценку за работу на посту мэра «провинившейся» дал и представительный орган власти города. Как бы то ни было, Валентина Исаева не стала отрицать факт продажи здания по демпинговой цене, объясняя произошедшее некими благими намерениями.

Никто не собирался на этом нагреть руку. Нет никакой корысти и наживы. Ну, возбудили дело и возбудили. Надеюсь, разберутся во всем сообщила назойливым представителям СМИ градоначальница.

Из дальнейших словопояснений следовало - кинотеатр продали для того, чтобы частный инвестор провел масштабную реконструкцию объекта культуры. Напомним, разговоры о реконструкции Современника ведутся еще с 2010 года.

Версии о благих намерениях, не воплотившихся в жизнь по разным причинам и до сих пор, придерживался и вице-мэр города, а ныне - помощник вице-губернатора Свердловской области Якова Силина, Юрий Кузнецов, которого в кулуарах местные наблюдатели подозревали в более тесных связях с господином Костиным при совершении сделок по приватизации муниципального имущества. Что касается оценки отданного кинотеатра, то, по уверениям этого чиновника, независимую оценку проводила компания, в деятельности мэрия не может вмешиваться.

Важно учитывать вид разрешенного использования объекта. Одно дело, когда здание продается по рынок, другое - под снос уточнил теперь уже бывший замглавы администрации города по вопросам стратегического развития.

Возобновление прекратившихся было «боевых» действий по признанию сделки ничтожной началось уже при Сергее Носове.

В договоре, который был заключен, администрация выглядела как коврик для вытирания ног. Это абсолютно бесправный и беззубый договор с присущей ему прямотой прокомментировал ситуацию с продажей кинотеатра избранный 14 октября 2012 года мэром города вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов и пообещал горожанам добиться отмены решения Исаевой в судебном порядке.

Однако процедурная волокита затянулась таким образом почти на год. По имеющимся данным, администрация города при поддержке облпрокуратуры не сумела отстоять свою правоту в марте 2013 года при рассмотрении дела на заседании Арбитражного суда Свердловской области. Не принесло должных результатов и обращение в 17-ый арбитражный апелляционный суд в июне текущего года. Носов, тем не менее, капитулировать отказался и при помощи неустановленных должностных лиц добился пересмотра скандального решения в Федеральном арбитражном суде Уральского округа.

Как следует из материалов дела, совершению сделки препятствовало отсутствие надлежащим образом оформленных прав на земельный участок, на котором находится здание «Современника».

Сделка по внесению имущества в уставной капитал является притворной, прикрывающей сделку приватизации муниципального имущества, о чем свидетельствуют последовательные действия, связанные с изменением типа учреждения и с государственной регистрацией прав на имущество. Оспариваемая сделка совершена по существенно заниженной цене и при злоупотреблении правом гласит текст вердикта состоявшегося в конце сентября суда.

Стоит уточнить, отметили специалисты городского правого управления, злоупотребление правом действительно имеет место быть: в результате отчуждения имущества стало причиной для невозможности МАУК «Нижнетагильская филармония» осуществлять свою деятельность в полной мере, ведь в день внесения вклада в уставной капитал частной фирмы объект был тут же передан учреждению культуры на правах аренды, а это ущемление имущественных прав города.

Есть и другие обстоятельства, позволяющие признать сделку незаконной. Предыдущие суды их не учли, хотя дело действительно очень сложное и теперь придется все начинать с чистого листа сообщил в разговоре с автором материала Сергей Носов.

Иными словами, в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ(п.1 ст.552), по договору продажи здания, конкретизировали сообщение мэра в ФАС УО, а также иной недвижимости с передачей права на имущество передаются и права на земельный участок, занятый продаваемым объектом, то есть законному владельцу следовало бы оформить все это документально.

Кстати, по оценке привлеченной в суд в качестве эксперта компании ООО «Мичкова Групп» (Екатеринбург), рыночная стоимость здания известного уже всей области кинотеатра с учетом земельного участка равна, как минимум, 90 миллионам 840 тысячам рублей. И подобное расхождение в оценках стоимости имущественного права филармонии город тоже свидетельствует о совершении сделки по явно заниженной цене, и тоже не может не вызвать подозрений в чьем-то злоупотреблении служебным положением. Возможно, кроме Исаевой, показания в отдельных кабинетах придется давать и начальнику городского управления культуры Владимиру Капкану. Ведь именно он, пусть даже по указанию градоначальницы, подписал протокол наблюдательного совета МАУК, согласовав тем самым передачу имущества.

Продолжение следует... Но, увы, у нас скоро только сказки сказываются.