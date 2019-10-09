В Нижний Тагил приедет консул Германии

Напомним, в 1942 году из-за Великой отечественной войны по указу президиума Верховного совета СССР на Урал, в том числе в Нижний Тагил, пересылали с Поволжья советских немцев. Здесь из них формировали трудотряды для работы стройках и заводах. В 1964 году вышел указ об их реабилитации.