В Нижний Тагил приедет консул Германии
Сегодня, 16:09ПолитикаФото: официальный сайт правительства Германии в России
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21 октября в Нижний Тагил приедет консул Германии Матиас Крузе, сообщили TagilCity.ru в «Национально-культурной автономии немцев». По словам сотрудников «НКАН», Крузе прибудет на празднование юбилея местного немецкого сообщества.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Организацию создал в 1989 году декан Нижнетагильского пединститута Иван Кроневальд. Она располагается по адресу Вязовская, 11.
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Напомним, в 1942 году из-за Великой отечественной войны по указу президиума Верховного совета СССР на Урал, в том числе в Нижний Тагил, пересылали с Поволжья советских немцев. Здесь из них формировали трудотряды для работы стройках и заводах. В 1964 году вышел указ об их реабилитации.
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