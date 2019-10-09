«В 15 лет я не отображал, какая партия и какие интересы преследует»

TagilCity.ru: Расскажите о себе.

Дмитрий Арды: Мне 20 лет. Недавно возглавил отделение молодой гвардии ЕР Нижний Тагил, возглавляю комитет молодежной политики, по совместительству депутат молодежного парламента Свердловской области. Я — индивидуальный предприниматель, занимаюсь доставками роллов, [заведение] открылось два месяца назад, снято помещение на [улице] Циолковского, сейчас ведём разработку сайта. Вырос я на Тагилстрое. Не так давно переехал на Красный Камень. Мама работает в «Тагилэнергокомплекте», папа — на коксохиме [НТМК], сестра учится в школе № 66.

Что вас толкнуло пойти в «Молодую гвардию»?

Когда учился в 9 классе, у нас провели выборы президента школы, там я победил большинством голосов. Было четыре кандидата, я тогда набрал 52%, если не ошибаюсь. Начал активно участвовать, директор школы меня направила: «Сходи в „Молодую гвардию“, там люди постарше, активные, занимаются разными направлениями, может быть, интересно будет». Пришел сразу попал в круг общения ребят постарше лет на 5-7, кто-то ещё старше. У нас получился диалог, все адекватно друг к другу относились, там и остался. Мы провели спартакиаду в школе уже совместно с «МГ». На тот момент там был руководитель Анна Зайченко.

Не принципиально было в какую партию идти?

На тот момент мне было 15 лет, я не отображал, какая партия и какие интересы преследует.

Сейчас не хотели бы поменять партию? Почему именно «Единая Россия»?

Нет, партию бы однозначно не поменял. «ЕР», потому что, несмотря на то, под каким давлением и критикой сейчас существует партия, это — единственная партия, которая действительно работает. Не которая кормит всех обещаниями и какими-то не совсем адекватными порой предложениями.

Например?

Я не буду конкретно ссылаться на имена и фамилии, но зачастую в Госдуме звучат такие предложения, как продлить каникулы до 1 октября. Все же понимают, что это нецелесообразно. Зачем это делать? У нас есть определенное количество часов, которые должен дать преподаватель ученикам, чтобы человек вышел осознанным, чтобы разбирался в предметах. А люди это предлагают, тем самым получая волну хайпа, волну поддержки. Но они сами в то же время понимают, что это не совсем правильное предложение и понимают, что большинство голосов они за это не получат. Это не единственный пример — это то, что у меня на слуху.

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Есть ли нецелесообразные проекты в «ЕР», по вашему мнению?

Я не так глубоко посвящен в деятельность партии на федеральном уровне. К нам по иерархии спускаются определенные программы по развитию спорта, градостроительства, но это касается моих старших коллег. Я всё-таки занимаюсь «Молодой гвардией».

В будущем планируете продвигаться в Городскую или Государственную думу?

Ну, это как политический рост. На будущее, на перспективу я рассматриваю такой вариант, но сейчас сначала мне надо набраться опыта.

Есть ли у вас в «МГ» проекты, которые не «выгорели»?

Мы постоянно планируем очень много разных мероприятий в разных направлениях. Достаточно часто такое случается, что появилась какая-то идея, мы начали её штурмовать и обдумывать, но по факту потом всплыли обстоятельства, из-за которых мы не сможем провести проект.

Что по поводу вашего проекта по «наливайкам»?

Акция достаточно сложная в нашем городе. Я читал комментарии, это вызвало волну негатива со стороны читателей. Они считают, что это нецелесообразно. Я лично с ними не согласен. Я вырос на Тагилстрое, мне было 18-19 лет я вечером прогуливался перед сном, и у нас там есть одна «наливайка». Я вот иду мимо и смотрю издалека — из неё вываливается мужчина, по которому видно, что он достаточно много пьет. Он еле на ногах стоит, тут же компания, с которой он был. Тут он падает и бьется головой об бордюр. Ни компания, ни охранник, ни продавец ему не помогли. Я считаю, это ненормально. У меня расчет младшая сестра и, если вокруг неё будет такое происходить, я не хочу. Я к нему подошел — он не мог встать, ничего не понимал. Законопроект, который сейчас на рассмотрении в госдуме, подразумевает собой ограничение торговли в местах менее 20 квадратных метров, а именно — те заведения, которые расположены на первых этажах жилых домов, где могут жить молодые родители, пожилые люди, а у них под окнами орут. Это не правильно. Я не против, что люди занимаются культурным распитием спиртных напитков. У нас в городе [для этого] есть кафе.

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А адреса «наливаек» вы уже знаете?

Нет, не знаю.

В регионах, где уже прошла эта акция, были какие-то результаты?

Пока, честно говоря, не общался по этому поводу. У нас есть много других вопросов.

Какие?

Мне бы хотелось вывести нашу организацию на такой уровень, чтобы при возникновении какой-то ситуации мы могли взять и решить проблему. То есть, когда будет больше молодых ребят заинтересованных, рабочих ребят, которые будут готовы закатать рукава и идти в поля, я буду доволен. Сейчас нас немного, постоянный актив — человек 30.

На должности в МГ вы сменили Марию Лисину — какие у вас с ней отношения?

С Марией мы всегда общались довольно близко. Ни для кого не секрет, что у нас были отношения не только рабочие, но и дружеские. Постоянно поддерживали друг друга. Бывало, она помогала мне.

Почему она покинула пост?

Она стала депутатом гордумы.

Она же давно стала.

Может, у неё не было подходящего момента. Мы долго готовили конференцию.

Это не связано с тем, что у неё возникли проблемы с декларациями?

Не с этим связано.

Мы слышали, что она в последнее время самоустранилась условно и занимались всем вы.

Она принимала участие в нашей деятельности, но всё-таки тот руководитель хороший, без которого предприятие или организация могут существовать самостоятельно, у которого хорошо выстроен аппарат.

Она была хорошим руководителем, не участвуя в его деятельности?

Она участвовала.

Если всё хорошо работало с минимумом её физического участия, зачем ей надо было уходить?

Она уже говорила на этот счёт, что надо уступать дорогу молодому поколению. Я считаю, это правильно. Мы сейчас зашли с составом моложе. Там ребята подросли — был диапазон с 25 лет до 31. У нас — с 17 до 25.

Ушедшие 30-летние ребята чем теперь будут заниматься?

Они также работают.

Они остаются в «МГ»?

Нет, но я их иногда приглашаю, и они принимают участие.

Им что-то дало это участие?

Нет, у нас не все приходят с амбициями и целями. Кому-то просто интересно поучаствовать в развитии своего города. Мне точно так же интересно реализовывать свои проекты и инициативы. Есть те вещи, за которые я болею. У меня нет зарплаты, чтобы вы понимали. Также параллельно организация мне даёт развитие, возможности участвовать во многих познавательных программах, находиться всё время в информационном пространстве.

Вы патриот Нижнего Тагила? Никогда не хотелось уехать?

Нет. В другие города мне бы не хотелось уезжать. Мне очень нравится Нижний Тагил. У нас небольшой город, в котором все друг друга знают. Здесь много друзей, знакомых товарищей, семья. Я здесь с самого детства.

Где вы сейчас учитесь?

Я поступил в РАНХиГС на государственное и муниципальное управление.

Если вы такую специальность выбрали, то, вероятно, планируете в чиновники пойти?

Мне это интересно, но моя специальность подразумевает под собой не только деятельность и работу чиновника. Там изучается менеджмент и юриспруденция — наиболее интересные для меня направления.

Вы рассказывали, что в «МГ» проводите много мероприятий. Это требует финансирования.

Требует.

Где вы берёте деньги?

Отсюда (показывает на карманы). Раньше я занимался многими проектами. В основном, ведение соцсетей. Я работал как самозанятый, просто брал компанию под раскрутку.

Сколько ваших денег уходит на акции «МГ»?

Зависит от масштаба. Я не говорю, что полностью покрываю расходы из своего кармана. Либо я сам это делаю, либо мы с ребятами скидываемся, покупаем. Если мы говорим про детский дом, то есть много вариантов изыскания средств на мероприятия. Если мы идем поздравлять, например, старшее поколение, мы покупаем цветы и конфеты. В районе полутора-двух тысяч рублей. Сверхсумм нет. Идём в детский дом, покупаем футболки, краски. Здесь, например, краски и кисти я купил на свои деньги, это вышло на полторы-две тысячи рублей, а футболки предоставил один из нижнетагильских магазинов. Бывает, софинансирование. Ну и бывает, что приходится искать спонсора. Я два раза проводил образовательный форум «Я выбираю успех», там я привлекал спонсоров. Суммы были где-то 40-45 тысяч рублей. Деньги ушли на полиграфию, ушли на кофе-брейк для ребят, различные материалы, которые требовались для проведения.

Кто эти спонсоры?

Разные организации.

Когда участвовали в выборах в Молодёжный парламент, сколько потратили на избирательную компанию?

Какие у нас там были траты? Проезд на маршрутке до учебных заведений, печать полиграфии на цветном принтере. Кто-то из друзей распечатывал. Там, может, было листовой штук 50-70. Даже если бы я печатал платно, это были бы небольшие деньги. В основном, голосовали не за картинку, а за те действия и идеи, которые мы несли.

Что вы предлагали?

Во-первых, я обещал ребятам, что мы проведем форум «Путь к успеху». Мы предлагали заниматься трудоустройством молодежи. Идея была у нас в разработке, и сейчас она в разработке. У нас возникли проблемы с организацией.

Каким образом хотели это организовать?

У нас в городе есть уже организации, которые этим занимаются. Разрабатывают строительные отряды, банк вакансий, банк студенческих стажировок. Если это молодые парни, то это какие-то строительные объекты. Тут встает вопрос только профессионализма. По личным просьбам организации я размещаю информацию куда требуются сотрудники.

Вы также сотрудничали с Виталием Винокуровым. Можете рассказать про него?

В этой части беседы Дмитрий Арды ответил на несколько вопросов, а после заявил, что всё сказанное не предназначено для публикации.

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Расскажите свои планы на будущее.

У нас будут организованы форумы работающей молодежи, проект совместный с региональным отделением, также я выиграл грант на проект «Я выбираю успех».

В чем суть этого мероприятия?

Молодые ребята, студенты, молодежь до 30 лет приходит на этот форум и слушают образовательные лекции предпринимателей.

А кто спикеры будут?

Кто будет, не решено. До этого были Лисина Мария, [директор «УБТ-Сервис» и депутат гордумы] Гаджи Абдулов, [замдиректора «Созвездие» и депутат гордумы] Кирилл Романов, другие предприниматели. Это люди достаточно компетентные. У меня есть тонкая грань между инфобизнесом и качественными знаниями. Инфобизнес — это «вы прослушаете наши лекции и станете успешными предпринимателями, будете зарабатывать миллиарды». А те знания, которые мы даём, это должно быть в первую очередь в режиме интерактива, спикер не должен вещать со сцены. Это должно проходить в другом формате. Человек должен сам напрямую иметь контакт со спикером, задать ему вопросы. Выстраивать прямой диалог — самое главное.

Что ещё предусмотрено на форуме помимо спикеров?

Мы вставляли небольшие вырезки на открытии, выступали местные ребята, артисты, рэпер выступал, проводили игры.

Когда впервые прошел семинар?

15 марта в прошлом году. В этом у нас не было, он проходит 4 декабря.

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Кто-нибудь из слушателей, благодаря проекту, уже отметился успехами?

Я поддерживаю контакт с некоторыми людьми. В первую очередь надо понимать, если человек приходит на образовательное мероприятие, не будет быстрого результата и что он 100% в бизнесе. Человек получает знания. Если хочет добиться успеха, то человек должен всегда развиваться. Исходя из данного форума, могу сказать о ребятах, которые пришли ко мне в «Молодую гвардию» — порядка трёх-четырёх человек ведут деятельность «МГ».

Вы были слушателем или спикером?

Я был ведущим и слушателем. Мне вообще интересен опыт старших коллег и людей. Как они строили себя и росли.

Кроме доставкой роллов, каким бизнесом ещё занимались?

Я не скажу, что это был мой бизнес — у моего старшего коллеги была доставка воды по городу «Баранчинская» (потом он перестал этим заниматься), я помогал в развитии. Мне было интересно получать опыт. Занимался рекламой компании по подбору эмалей. Одно время хотел пойти к ним работать.

Сейчас рекламой занимаетесь?

Уже нет. Есть такие негативные ситуации, которые сейчас не очень хорошо могут повлиять.

Вы дальше планируете коммерцией заниматься или только общественной жизни участвовать?

Мне сейчас 20 лет, я даже высшее образование ещё не получил. Я планирую решить однозначно, определиться с выбором в ближайшие год-два. У нас не запрещено и работать, и параллельно быть общественником.

Не боитесь ли вы, что коммерческая деятельность помешает общественно-политической?

Я законы конституции РФ не нарушаю. Я считаю, если человек работает на благо общества и хочет развивать это общество в положительном ключе, как мы работаем… Главное, чтобы человек был порядочным и простым, не надевал масок, не шёл по головам. Я привык действовать и работать для людей. У нас много диванных критиков, как я убедился.

Что бы вы им ответили?

Я бы им ответил: «Ребят, выйдите на улицу и проделайте то, что мы проделали. Постройте хотя бы одну горку в детском доме зимой в детском доме в -30. Организуйте для детей мероприятие, просто придите к ним, поиграйте. Не надо никакие деньги для этого привлекать. Проведите для бабушек-дедушек концерт, сделайте для них хотя бы по минимуму, что вы умеете, проведите мастер-класс, сделайте что-то полезное для общества».

Сколько сейчас в «МГ» активных участников?

Порядка 15-20 человек. Мы недавно выводили из состава тех, кто [активно общественной деятельностью] не занимается. Сейчас там около 30-35 людей.

Почему периодически приходится отсеивать тех, кто не занимается?

Кто-то приходит и ждет, что у него всё будет по щелчку: «Это же „Молодая гвардия“, всё очень просто у вас решается, всё легко получается, пришли в детский дом, вам денег дали, вы всё закупили». Всё делается не так. Приходится либо своими силами делать, либо привлекать спонсоров. Походы с протянутой рукой не практикую, но если у предпринимателя есть возможность и желание помогать обществу, то он, как правило, сам предлагает свои услуги. Бывает, ребята приходят, не справляются ещё и со школой.

Молодежь Нижнего Тагила за последние пять лет, что вы состоите в «МГ», активней стала?

Наоборот. У ребят, наверное, другие интересы сейчас. Неправильное мнение у людей складывается о нашей организации. Как это принято, нас обвиняют во всем чем не попадя. Вот даже про акцию «наливаек», там такие комментарии, как будто мы такие плохие, нехорошие сидим в организации. Комментируют: «Лучше бы пошли чем-нибудь другим занялись». Мы занимаемся и другими вещами параллельно. Просто этот вопрос общественный, он стоит достаточно остро, но кому-то без разницы. Но большинство то понимает, что это целесообразно. Есть активные ребята, есть те, кто готовы работать за идею, те, кто хотят развиваться и развивать общество. Когда я пришёл в организацию таких людей было больше, гораздо проще привлечь.

Не разочаровала общественная деятельность?

Я не считал, что общественная деятельность — это легко. Я прекрасно понимал, что здесь нужно работать и что работа эта абсолютно бесплатная. Двигали мной опыт, понимание того, как надо работать, заниматься [развитием], получением дополнительного образования, общением с людьми.

Вы сказали, что некоторые ребята приходят и думают, что всё будет по щелчку. Можете конкретные примеры привести?

Пришел парень молодой, предложил провести мероприятие. Я предложил выстроить план, сказал, что познакомлю с компетентными людьми, которые подскажут, расскажут. Проходит неделя, спрашиваю про информацию, которую он [так и] не получил. Потом он уехал, и всё.

В «МГ» не возникают проблемы из-за возраста?

Никогда не возникало, даже, когда я занимал должность руководителя аппарата.

Субординация соблюдается?

Понимание у людей складывается. Если у меня больше опыта, зачем идти мне наперерез, зачем им спотыкаться на том, на чем я когда-то споткнулся?

Конфликты были когда-то?