Окончательные результаты выборов в гордуму подведены в Екатеринбурге

По информации избиркома, явка на выборы в городскую думу Екатеринбурга составила 26,66%.

Большее количество мандатов по спискам — шесть — получила партия «Единая Россия». Пять мандатов у КПРФ. «Справедливая Россия» получила четыре. У ЛДПР два мандата, у «Яблока» — один.