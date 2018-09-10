Окончательные результаты выборов в гордуму подведены в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стали известны окончательные итоги выборов в гордуму.
По информации избиркома, явка на выборы в городскую думу Екатеринбурга составила 26,66%.
Большее количество мандатов по спискам — шесть — получила партия «Единая Россия». Пять мандатов у КПРФ. «Справедливая Россия» получила четыре. У ЛДПР два мандата, у «Яблока» — один.
В одномандатных округах победили следующие кандидаты:
1 округ — Ира Овчинникова («Единая Россия»), 2 округ — Сергей Мелехин («Единая Россия»), 3 округ — Олег Кагилев («Единая Россия»), 4 округ — Александр Колесников («Справедливая Россия»), 5 округ — Виктор Тестов («Единая Россия»), 6 округ — Михаил Матвеев («Единая Россия»), 7 округ — Владимир Крицкий («Единая Россия»), 8 округ — Григорий Вихарев (ЛДПР).
9 округ — Елена Дерягина («Единая Россия»), 10 округ — Николай Смирнягин («Единая Россия»), 11 округ — Павел Пустозеров («Единая Россия»), 12 округ — Михаил Вечкензин («Справедливая Россия»), 13 округ — Любовь Боркова («Справедливая Россия»), 14 округ — Игорь Володин («Единая Россия»), 15 округ — Алексей Вихарев («Единая Россия»), 16 округ — Дмитрий Сергин («Единая Россия»), 17 округ — Елена Бондаренко («Единая Россия»), 18 округ — Виктор Сомиков («Единая Россия»).
Депутаты, которые вошли в новый состав гордумы Екатеринбурга, в конце сентября выберут нового мэра города, пишет «Комсомольская правда».