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Окончательные результаты выборов в гордуму подведены в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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176952 v stolichnom universitete proshli vybory

Окончательные результаты выборов в гордуму подведены в Екатеринбурге

Сегодня, 11:05Политика
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